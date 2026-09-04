Команды из шести регионов России сыграют на предсезонном турнире по женскому волейболу в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 сентября начался предсезонный турнир по женскому волейболу (18+), посвящённый 11-летию клуба «Италмас-ИжГТУ».
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