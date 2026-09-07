В Выборге 9 сентября с 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию на четырех улицах

Причина отключения электроэнергии 9 сентября в Выборге с 9:00 до 17:00 специалисты АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» проведут плановые ремонтные работы на электросетях.
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