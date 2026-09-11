В КБР этапы велогонки посвятили адмиралу и спортсмену

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Этапы велогонки "Дружба народов Северного Кавказа", которые проходят в Кабардино-Балкарии (КБР), посвятили адмиралу Арсению Головко и олимпийскому чемпиону Борису Шухову, передает корреспондент ТАСС.
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