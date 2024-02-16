Дементьев считает, что Панарин пересмотрел отношение к своей игре в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который отметился ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».
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