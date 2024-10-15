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Как российские мошенники помогают иностранным спецслужбам

Как российские мошенники помогают иностранным спецслужбам

КОТ  КОСТЯН Внутренний враг всегда опаснее внешнего. Потому что знает интересы и боль народа, на чем умело играет.

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Комментарии
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Владимир Соколов
сами чиновники не плохо помогают иностранным спец службам, одни базы чего стоят. а уж желание особо купленных чиновников получить еще и биометрию вообще за гранью здравого смысла и манна небесная как для мошенников, так и для врага.
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14 час.
САША ЛЕПАЕВ
выявлять и приравнивать к врагам народа и на пожизненно. тогда пыл весь остынет. или стрелять как врагов.
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13 час.

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