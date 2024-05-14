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Лига наций (жен). США сыграют с Таиландом, Япония против Турции и другие матчи

Лига наций Женщины Рио-де-Жанейро, Бразилия Бразилия – Канада – 3.00   США – Таиланд – 23.30   Анталья, Турция Франция – Германия – 17.

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