Суд отклонил иск о признании автозавода "Москвич" банкротом

Московский Арбитражный суд не принял заявление китайской компании Silver Basis о признании завода "Москвич" несостоятельным к производству и банкротом, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу автозавода.
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