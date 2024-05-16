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The Moscow Post

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Суд отклонил иск о признании автозавода "Москвич" банкротом

Суд отклонил иск о признании автозавода "Москвич" банкротом

Московский Арбитражный суд не принял заявление китайской компании Silver Basis о признании завода "Москвич" несостоятельным к производству и банкротом, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу автозавода.

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