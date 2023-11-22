Урожай кукурузы в этом году может стать рекордным в России

На данный момент уже собрали 15,8 млн тонн, что на 4% больше результатов 2022 года. Как оценивают урожайность в этом году фермеры?Урожай кукурузы в России по итогам нового сельхозгода может достичь рекордных значений, пишет Forbеs.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии