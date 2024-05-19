«Нас ждёт интересная борьба между несколькими командами», — Ферстаппен

«Нас ждёт интересная борьба между несколькими командами», — ФерстаппенRed Bull RacingПилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен считает, что ему будет непросто удержать конкурентов позади в гонке в Имоле, несмотря на старт с поула.
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