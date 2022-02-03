Аргументы и Факты

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В Госдуме предложили ввести лицензирование курсов личностного роста

В Госдуме предложили ввести лицензирование курсов личностного роста

Бизнес-тренинги и курсы личностного развития в России должны проходить определенную процедуру лицензирования, чтобы сделать их безопасными для граждан, с таким обращением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР), пишет ТАСС.

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