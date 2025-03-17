Подмена ребенка в якутском роддоме: как врачи ломают судьбы семей

Global Look Press/thomas kroeger/imageBROKER.com Равнодушие недопустимо. Именно поэтому спрос с тех, кто обличен властью, будет основываться не на бумажных отчетах или цифрах, а на том, как их дела изменили жизнь простых граждан.
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