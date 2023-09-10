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11 сентября 1877 года родился Феликс Эдмундович Дзержинский

11 сентября 1877 года родился Феликс Эдмундович Дзержинский

«Рыцарь революции»: как Феликс Дзержинский стал одним из самых разносторонних руководителей в истории СССР 146 лет назад родился революционер и советский государственный деятель Феликс Дзержинский, широко известный как создатель органов госбезопасности РСФСР и Советского Союза.

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Александр Васильев
Памятник Ф.Э. Дзержинскому  установлен и  в центре Орла на улице Полесской около Управления ФСБ РФ по Орловской области. 11 сентября 1987 года в день 110-й годовщины со дня рождения . Скульптором памятника стал москвич Михаил Баянович Смирнов.
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