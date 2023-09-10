11 сентября 1877 года родился Феликс Эдмундович Дзержинский

Александр Васильев

Памятник Ф.Э. Дзержинскому установлен и в центре Орла на улице Полесской около Управления ФСБ РФ по Орловской области. 11 сентября 1987 года в день 110-й годовщины со дня рождения . Скульптором памятника стал москвич Михаил Баянович Смирнов.