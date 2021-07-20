Первый экспортный контракт на ракеты «Брамос» подпишут после пандемии

Первый экспортный контракт на крылатые ракеты «Брамос» подпишут сразу по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, сообщил во вторник, 20 июля, в интервью «РИА Новости» содиректор «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.