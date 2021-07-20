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Первый экспортный контракт на ракеты «Брамос» подпишут после пандемии

Первый экспортный контракт на ракеты «Брамос» подпишут после пандемии

Первый экспортный контракт на крылатые ракеты «Брамос» подпишут сразу по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, сообщил во вторник, 20 июля, в интервью «РИА Новости» содиректор «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.

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