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В Кремле рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

В Кремле рассказали об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не теряет надежды. Таким образом он высказался об ожиданиях от предстоящего разговора Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, передает «Коммерсантъ».

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