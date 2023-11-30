Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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  • РОМАН Молчанов
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Астрономически красивы. 10 потрясающих звёзд, о которых можно с полным основанием сказать: «Вы просто космос!»

Астрономически красивы. 10 потрясающих звёзд, о которых можно с полным основанием сказать: «Вы просто космос!»

Небо притягивает к себе взоры всех романтиков: такое бескрайнее и таинственное… Что там, в глубинах космоса? Мы знаем, что планеты и звезды от нас очень далеки, и не перестаем мечтать, что однажды ученым удастся создать космический корабль, который продвинется намного дальше… К тому времени, конечно, изменится многое, а пока мы можем довольствоваться тем, что нам предлагают.

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РОМАН Молчанов
Ага.
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