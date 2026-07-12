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Пронедра

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Тёмная материя может взаимодействовать с нейтрино и менять космологию

Тёмная материя может взаимодействовать с нейтрино и менять космологию

Новое исследование учёных Шеффилдского университета, опубликованное в журнале *Nature Astronomy*, указывает на возможное взаимодействие двух до сих пор считавшихся независимыми невидимых компонентов Вселенной — тёмной материи и нейтрино.

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