Администрация Барнаула контролирует ситуацию с бутилированной водой в магазинах

В ходе объездов торговых точек специалисты установили, что бутилированная вода имеется в достаточном количестве Фото: МЦУ Барнаула Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула контролирует ситуацию с наличием бутилированной воды в магазинах.