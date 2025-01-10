Администрация Барнаула контролирует ситуацию с бутилированной водой в магазинах

В ходе объездов торговых точек специалисты установили, что бутилированная вода имеется в достаточном количестве Фото: МЦУ Барнаула Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула контролирует ситуацию с наличием бутилированной воды в магазинах.
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