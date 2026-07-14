Министр культуры Латвии Пунтулис призвал стереть русский язык из местных СМИ.Министр культуры республики Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно полностью и навсегда исчезнуть из местных средств массовой информации.
«Должно исчезнуть совсем»: в Латвии хотят запретить русский язык в СМИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
са 1
Ну, настоящийм министр латвийской культуры. Там у них, наверное, и писатель свой есть, который на латышском и книжки и стихи и пиесы пописывает и погоду объявляет, а может их там даже двое. Вместе с министром. Чтобы детки их могли и в библиотечку за родной книжкой сходить и распоряжение министерское на родной мове заучить и декламировать с табуретки на Новый год и в День провозглашения Латвийской республики. Трогательно, с выражением... А в латвийском языке выражения-то хоть есть? А то русские будет использовать, не дай Бог (латышский, он то у них есть какой-нить?)
Ответить
1 м.
с1
са 1
Семимильными шагами идет латвийское государство к настоящей цивилизации. В XVII веке немцы им письменность придумали (из своей, в сущности смастерили), а первую латышскую азбуку в 1856 г. им в Санкт-Петербурге издали. Теперь вот министр культурный нашелся, как у взрослых... Молодцы, стараются!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии