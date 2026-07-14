«Должно исчезнуть совсем»: в Латвии хотят запретить русский язык в СМИ

са 1

Ну, настоящийм министр латвийской культуры. Там у них, наверное, и писатель свой есть, который на латышском и книжки и стихи и пиесы пописывает и погоду объявляет, а может их там даже двое. Вместе с министром. Чтобы детки их могли и в библиотечку за родной книжкой сходить и распоряжение министерское на родной мове заучить и декламировать с табуретки на Новый год и в День провозглашения Латвийской республики. Трогательно, с выражением... А в латвийском языке выражения-то хоть есть? А то русские будет использовать, не дай Бог (латышский, он то у них есть какой-нить?)