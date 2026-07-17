Как постная кухня раскрывает глубину вкуса: грибной борщ, вареники и запеченная тыква

Мне всегда казалось, что гастрономические ограничения — это не тюрьма для фантазии, а её трамплин. Когда я впервые серьезно погрузилась в православные постные традиции, меня поразила не суровость правил, а та филигранная точность, с которой наши предки выстраивали вкус без привычных «костылей» в виде сливочного масла или мяса.