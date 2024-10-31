МИД Китая выступил за мир на Корейском полуострове после запуска КНДР МБР

Китайские власти выступают за мирное решение вопроса Корейского полуострова. Так официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Японского моря, сообщает ТАСС.
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