Принц Гарри собирается вернуться в Британию без Меган Маркл

Герцог обеспокоен состоянием здоровья своей бабушки и собирается встретить с ней праздники. Фото: T.Akmen / AFP Издание Express со ссылкой на источники сообщило, что принц Гарри собирается вернуться в Великобританию, чтобы навестить свою бабушку.