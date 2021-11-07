Dooralei

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Принц Гарри собирается вернуться в Британию без Меган Маркл

Принц Гарри собирается вернуться в Британию без Меган Маркл

Герцог обеспокоен состоянием здоровья своей бабушки и собирается встретить с ней праздники. Фото: T.Akmen / AFP Издание Express со ссылкой на источники сообщило, что принц Гарри собирается вернуться в Великобританию, чтобы навестить свою бабушку.

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