Снова нулевые: в моду вошли туфли Братц

Versace свел с ума всех инфлюенсеров (и их мужей).Жми на фото, чтобы разглядеть главные туфли осени со всех сторон, а ниже читай о тренде подробнее:Фото: инстаграм VersaceФото: инстаграм VersaceФото: инстаграм VersaceФото: инстаграм VersaceФото: инстаграм VersaceФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: сайт VersaceФото: сайт VersaceФото: сайт VersaceФото: сайт VersaceФото: сайт VersaceДонателла Версаче никогда не появляется без каблуков (хотя из-за роста комплексовать точно не должна – рост модельера 165 сантиметров).