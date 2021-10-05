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Снова нулевые: в моду вошли туфли Братц

Снова нулевые: в моду вошли туфли Братц

Versace свел с ума всех инфлюенсеров (и их мужей).Жми на фото, чтобы разглядеть главные туфли осени со всех сторон, а ниже читай о тренде подробнее:Фото: инстаграм VersaceФото: инстаграм VersaceФото: инстаграм VersaceФото: инстаграм VersaceФото: инстаграм VersaceФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: инстаграм Кьяры ФерраньиФото: сайт VersaceФото: сайт VersaceФото: сайт VersaceФото: сайт VersaceФото: сайт VersaceДонателла Версаче никогда не появляется без каблуков (хотя из-за роста комплексовать точно не должна – рост модельера 165 сантиметров).

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