Хэмилтон: Мы выбрали не те шины, и я думал, что гонка для меня закончена

Хэмилтон: Мы выбрали не те шины, и я думал, что гонка для меня законченаFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признал, что неправильный выбор шин в начале Гран При Бахрейна в Малайзии едва не лишил его шансов на хороший результат.