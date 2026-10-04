Хэмилтон: Мы выбрали не те шины, и я думал, что гонка для меня закончена

Хэмилтон: Мы выбрали не те шины, и я думал, что гонка для меня законченаFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признал, что неправильный выбор шин в начале Гран При Бахрейна в Малайзии едва не лишил его шансов на хороший результат.
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