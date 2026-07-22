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Останина: семья впервые за 30 лет стала центром государственной политики

Впервые за последние 30 лет семья стала центральной темой государственной политики, заявила глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) в ходе отчета о работе комитета на пленарном заседании.

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