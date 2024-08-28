Конференция НАСА о судьбе Старлайнера кратко

Резюме всей встречи от автора канала "Записки стабилизатора ракеты": 1. После наземных испытаний альтернативной двигательной установки на полигоне Уайт-Сэндс стало ясно, что астронавтам придется стартовать с другого корабля.
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