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Царьград

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Аналитик: Россия нанесла мощный ответный удар по Украине после атак Киева

Аналитик: Россия нанесла мощный ответный удар по Украине после атак Киева

Британский аналитик Александр Меркурис оценил недавний ответный удар России по Украине, подчеркнув, что он продемонстрировал сохранение мощи российского флота бомбардировщиков.

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