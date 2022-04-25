Гроза и сильный дождь ожидаются в Алматы и ряде регионов

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 25 апреля - в Алматы рабочая неделя начнется с грозы, в Нур-Султане и Шымкенте ожидается солнечная погода, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
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