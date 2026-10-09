Посол России: В Польше с 2022 года увеличились акты вандализма

С 2022 года в Польше зарегистрировано около 140 случаев вандализма на советских воинских кладбищах. Посол России в Варшаве Георгий Михно сообщил о неустранении последствий, а Кароль Навроцкий объявлен в розыск в России.
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