Вспышка оспы обезьян из-за отсутствия контрацепции зафиксирована в Гонконге

Zuma/TASS В Гонконге зафиксировали резкий рост заболеваемости оспой обезьян. С августа 2026 года выявлен 21 новый случай, что составляет 70% от всех заражений в городе за текущий год.
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