В МЧС Узбекистана опровергли сообщения об авиакатастрофе в Ташкенте

Распространившиеся в соцсетях сообщения про авиакатастрофу, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте, не соответствуют действительности, сообщает в Telegram пресс-служба МЧС Узбекистана.
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