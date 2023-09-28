В МЧС Узбекистана опровергли сообщения об авиакатастрофе в Ташкенте

Распространившиеся в соцсетях сообщения про авиакатастрофу, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте, не соответствуют действительности, сообщает в Telegram пресс-служба МЧС Узбекистана.