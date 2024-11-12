В Свердловской области школьник с ноги ударил девочку, делом занялся СК. Видео

В Свердловской области школьник с размаху ударил сверстницу, сидевшую на подоконнике. Региональный Следственный комитет начал расследование инцидента, который, по предварительным данным, произошел в одной из школ Нижних Серег.
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