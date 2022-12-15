Политика Сегодня

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Власти шести регионов Украины объявили воздушную тревогу

Власти шести регионов Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат на территории шести регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения страны.

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