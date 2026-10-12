‼️🇺🇦🔥Пожар разгорелся на детской площадке В Киеве после работы украинского ПВО ▪️Сбитая «Герань» упала во дворе жилого дома в районе Осокорки, после чего на детской площадке пожар.
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