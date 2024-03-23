Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в теракте в "Крокусе"

Директор ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что 11 человек, включая четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в "Крокус Сити Холле", на данный момент задержаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии