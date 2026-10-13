Ручная настройка выдержки в iPhone 18 Pro отключает многокадровую обработку Ресурс DPReview сообщил, что ручная настройка выдержки на смартфонах iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max отключает многокадровую обработку фотографий.
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