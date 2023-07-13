Bloomberg: Ущерб от погодных катаклизмов в США с начала года превысил 12 млрд долларов

С января по июнь этого года Соединенные Штаты пострадали от 12 погодных катаклизмов. Ущерб от каждого из них составил не менее миллиарда долларов, такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Национального центра экологической информации (NOAA).
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