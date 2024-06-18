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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Смартфоны Poco X6 Pro и Redmi Note 13, а также планшет Poco Pad — устройства с мощными чипам...

Смартфоны Poco X6 Pro и Redmi Note 13, а также планшет Poco Pad — устройства с мощными чипам...

Смартфоны Poco X6 Pro и Redmi Note 13, а также планшет Poco Pad — устройства с мощными чипами и большой автономностьюТем, кто планирует приобрести новый смартфон или планшет взамен устаревшего, компания Xiaomi рекомендует обратить внимание на смартфоны Poco X6 Pro и Redmi Note 13, а также планшет Poco Pad этого года выпуска.

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