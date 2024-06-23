Историческое соглашение: Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о стратегическом партнерстве Елена Галицкая21 июня 2024 года Москва и Пхеньян сделали важный шаг в укреплении международных связей, подписав договор «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве».
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