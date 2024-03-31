В Самаре следователи начали проверку из-за стаи собак на территории школы

Соответствующее поручение дал председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.Так, по информации регионального управления, в социальных сетях была распространена публикация о том, что на территории поселка Толевый, что расположен в Самаре, находится стая бродячих собак.
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