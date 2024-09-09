В Башкирии будут штрафовать за курение вейпов и кальянов в общественных местах

В Башкортостане планируют ввести штрафы за курение кальянов и вейпов в общественных местах. Такое решение было принято в связи с увеличением числа людей, пользующихся этими устройствами, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.
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