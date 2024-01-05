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Клаудиньо о Нино в «Зените»: «Мой друг счастлив. Мы общались накануне перехода, он знает, что наш клуб по-настоящему большой»

Клаудиньо о Нино в «Зените»: «Мой друг счастлив. Мы общались накануне перехода, он знает, что наш клуб по-настоящему большой»

Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника «Флуминенсе» – Нино подписал контракт до конца сезона-2027/28.

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