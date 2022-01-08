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Вейналдум намерен уйти из «ПСЖ» в аренду в клуб АПЛ. Он хочет играть чаще

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум хочет покинуть «ПСЖ». Как пишет Sky Sports, футболист хотел бы перейти в клуб АПЛ на правах аренды из «ПСЖ», так как хочет играть чаще.

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