Возобновление торгов акциями VK на Мосбирже - основные события 20 октября

В пятницу, 20 октября, возобновятся торги акциями VK на Московской бирже. 12 сентября Мосбиржа ограничила торги глобальными депозитарными расписками VK в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии