Стало известно, кто “отжал” компанию у русской возлюбленной Джонни Деппа

Голливудский актер Джонни Депп, ранее планировавший совместно со своей возлюбленной Юлией Власовой открыть ювелирную компанию в Москве, оказался втянутым в сложную ситуацию, связанную с местным бизнесменом.
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