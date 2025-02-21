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Мэр Калининграда отказалась ставить памятник Сталину, сославшись на репрессии и культ личности в период его правления

Мэр Калининграда отказалась ставить памятник Сталину, сославшись на репрессии и культ личности в период его правления

Окно в историю На днях глава администрации Калининграда Елена Дятлова (возглавляет также городское отделение партии «Единая Россия») назвала «нецелесообразной» установку памятника советскому лидеру Иосифу Виссарионовичу Сталину на территории города.

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Комментарии
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И
Искандер
Если бы. На сегодня только в 6 (по иным источникам - 10) городов, где мэров выбирают СВОБОДНЫМ голосованием: Хабаровск; Якутск; Абакан (Хакасия); Новосибирск; Анадырь (Чукотский а.о.); Улан-Удэ (Бурятия, вроде отменены); Москва; Санкт-Петербург. В Томске депутаты согласились с &quot;рекомендацией&quot; властей перейти на назначение глав.  Так что партия Едим Россию и дальше будет резвиться в Калининграде, которого без И.В.Сталина в составе России вообще бы не было.
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4 час.
Ч
Чужестранка
Не надо повторять за прозападной пропагандой про Сталина! Читайте книги, изучайте историю своей страны! Например, недавно вышло серьёзное исследование ученых о том, что голодомора на Украине не было. Был голод по всей стране из-за неурожая. А я знаю об этом из воспоминаний своих мамы и бабушки. Они рассказывали как голодали. Хотя жили не на Украине...
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4 час.
Ингерман Ланская
Настоящий Русский ЧЕЛОВЕК!!!!
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2 час.
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