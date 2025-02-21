Окно в историю На днях глава администрации Калининграда Елена Дятлова (возглавляет также городское отделение партии «Единая Россия») назвала «нецелесообразной» установку памятника советскому лидеру Иосифу Виссарионовичу Сталину на территории города.
Мэр Калининграда отказалась ставить памятник Сталину, сославшись на репрессии и культ личности в период его правления
Комментарии
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И
Искандер
Если бы. На сегодня только в 6 (по иным источникам - 10) городов, где мэров выбирают СВОБОДНЫМ голосованием: Хабаровск; Якутск; Абакан (Хакасия); Новосибирск; Анадырь (Чукотский а.о.); Улан-Удэ (Бурятия, вроде отменены); Москва; Санкт-Петербург. В Томске депутаты согласились с "рекомендацией" властей перейти на назначение глав. Так что партия Едим Россию и дальше будет резвиться в Калининграде, которого без И.В.Сталина в составе России вообще бы не было.
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4 час.
Ч
Чужестранка
Не надо повторять за прозападной пропагандой про Сталина! Читайте книги, изучайте историю своей страны! Например, недавно вышло серьёзное исследование ученых о том, что голодомора на Украине не было. Был голод по всей стране из-за неурожая. А я знаю об этом из воспоминаний своих мамы и бабушки. Они рассказывали как голодали. Хотя жили не на Украине...
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4 час.
Ингерман Ланская
Настоящий Русский ЧЕЛОВЕК!!!!
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2 час.
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