Мэр Калининграда отказалась ставить памятник Сталину, сославшись на репрессии и культ личности в период его правления

Если бы. На сегодня только в 6 (по иным источникам - 10) городов, где мэров выбирают СВОБОДНЫМ голосованием: Хабаровск; Якутск; Абакан (Хакасия); Новосибирск; Анадырь (Чукотский а.о.); Улан-Удэ (Бурятия, вроде отменены); Москва; Санкт-Петербург. В Томске депутаты согласились с "рекомендацией" властей перейти на назначение глав. Так что партия Едим Россию и дальше будет резвиться в Калининграде, которого без И.В.Сталина в составе России вообще бы не было.

Ч

Чужестранка

Не надо повторять за прозападной пропагандой про Сталина! Читайте книги, изучайте историю своей страны! Например, недавно вышло серьёзное исследование ученых о том, что голодомора на Украине не было. Был голод по всей стране из-за неурожая. А я знаю об этом из воспоминаний своих мамы и бабушки. Они рассказывали как голодали. Хотя жили не на Украине...