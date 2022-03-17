Транспортные полицейские в Сибири задержали руководителя железнодорожного предприятия, подозреваемого во взяточничестве

Сотрудники УТ МВД России по СФО, Новокузнецкого линейного отдела МВД России во взаимодействии с коллегами из Управления ФСБ России по Новосибирской области пресекли противоправную деятельность руководителя одного из железнодорожных предприятий в Сибири.