МВД Абхазии проверяет информацию об избиении российских туристов на экскурсии

В Абхазии проверяют информацию об избиении российских туристов во время экскурсии. В МВД республики подтвердили, что заявление по поводу произошедшего принято и по его факту проводится проверка.
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