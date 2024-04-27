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Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Меркезефенди», «Бодрумспор» сыграет с «Манисей»

«Каршияка» примет «Меркезефенди», «Бодрумспор» сыграет с «Манисей». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Каршияка – Меркезефенди Дата проведения 27 апреля, 15.

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