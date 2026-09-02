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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро, Пас, Модрич, Мален и Чалханоглу вошли в сборную сезона Серии А

В Италии прошла церемония Gran Galà del Calcio, организованная Итальянской федерацией футбола для награждения игроков, менеджеров и судей, лучше прочих проявивших себя в предшествующем сезоне.

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