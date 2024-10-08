Внутри планет или астероидов могут скрываться крошечные черные дыры

Первичные черные дыры (PBH) — одна из актуальных тем в астрономии и космологии на сегодняшний день. Считается, что эти гипотетические черные дыры образовались вскоре после Большого взрыва в результате скопления субатомной материи — настолько плотной, что они подверглись гравитационному коллапсу.