Внутри планет или астероидов могут скрываться крошечные черные дыры

Первичные черные дыры (PBH) — одна из актуальных тем в астрономии и космологии на сегодняшний день. Считается, что эти гипотетические черные дыры образовались вскоре после Большого взрыва в результате скопления субатомной материи — настолько плотной, что они подверглись гравитационному коллапсу.
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